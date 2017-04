Paasvuren houden Oost-Nederland in hun greep

Wordt het Espelo, Holterbroek, Beusekom of Dijkerhoek, dat is de vraag. Zaterdag beslist een jury waar precies het hoogste paasvuur staat. In de buurtschappen in de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten is tot en met vrijdag nog met man en macht gewerkt om de vuurstapel zo hoog mogelijk te krijgen.

Vorig jaar had Espelo het hoogste paasvuur van het land, met een hoogte van 18,88 meter. De brandstapel daar is al jaren het bekendste paasvuur in Nederland en de organisatie stelt alles in het werk om dat zo te houden. Het paasvuur kreeg vijf jaar geleden een vermelding in het Guinness Book of Records en staat vanaf zondag officieel op de lijst Nationale Inventaris Immaterieel Erfgoed. Zondag, eerste paasdag, worden alle paasvuren ontstoken.

Het KNMI waarschuwde vrijdag dat de traditionele paasvuren in het oosten van het land overlast kunnen veroorzaken: smog, rook en stank.