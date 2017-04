Paasboodschappen duurder

De winkelkar met paasboodschappen kost dit jaar meer dan vorig jaar. Populaire paasproducten zijn behoorlijk in prijs gestegen. Voedingsmiddelen zijn gemiddeld 1,9 procent duurder, met uitschieters tot bijna 20 procent. Dat blijkt uit een analyse door prijsexpert/adviesbureau Simon-Kucher & Partners van de inflatiecijfers van het CBS.

Eieren zijn duurder, soms tot 14 procent, door de gestegen vraag zo tegen Pasen aan. Daarnaast is de prijs van onder meer lamsvlees dit jaar met 19,8 procent gestegen, zijn verse groenten 3,8 procent duurder en kosten aardappelen 9,9 procent meer.

Supermarkten proberen met gerichte acties de consument over te halen Pasen net zo uitbundig als Kerst te vieren. Door alle gestegen prijzen is buiten de deur eten met Pasen dit jaar een goed alternatief, stelt het adviesbureau. De consument heeft meer keuze in restaurants (het aantal is vorig jaar met 5 procent toegenomen).