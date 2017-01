Paard ernstig verwond door pitbull

Een paard is zondag ernstig gewond geraakt toen het in het Amsterdamse Bos werd aangevallen door een pitbull. De politie is op zoek naar de eigenaar van de hond, aangezien die er na het incident vandoor is gegaan.

De man lijnde de grijs-witte pitbull aan toen hij de amazone met haar paard zag rijden. Hij liet het beest na een paar honderd meter echter weer vrij, waarop de hond toch nog achter het paard aan ging en hem in het rechter voorbeen beet.

Nadat de pitbull had losgelaten, ging de man er vandoor. De politie roept hem op zich te melden. Ook zoekt ze getuigen die iets van het voorval hebben gezien.