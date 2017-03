Overlast door brand in restaurant Delft

Tientallen mensen zijn in de nacht van zondag op maandag geëvacueerd vanwege een brand in een restaurant in Delft. De brandweer rukte met groot materieel uit en heeft het vuur inmiddels geblust.

De bewoners van de ontruimde panden konden maandagochtend vroeg weer terugkeren naar hun woningen. Volgens de brandweer is zeker één woning boven het restaurant voorlopig onbruikbaar, maar daar was niemand thuis toen de brand uitbrak.

De bewoners werden aanvankelijk buiten opgevangen, maar konden later terecht in het nabijgelegen gemeentehuis. Daar werden ze binnengelaten door burgemeester Marja van Bijsterveldt. „Een mooie, snelle oplossing”, aldus een woordvoerder van de brandweer.

De hulpdiensten hadden eigenlijk om een bus gevraagd om bewoners in op te vangen, maar die bleek niet meer nodig te zijn. „De sleutel van het gemeentehuis bleek hier eerder te zijn dan de bus”, zei de woordvoerder, die schat dat zo’n dertig mensen tijdelijk moesten worden opgevangen.

Het blussen van het vuur had de nodige voeten in de aarde. De vlammen sloeg over naar het plafond en een schacht, waardoor ook schade ontstond op de verdieping boven de horecazaak. „Die brandhaarden hebben we opgespoord en geblust”, zei de woordvoerder. „Het vuur is nu echt helemaal uit.”

Bij de brand raakte niemand gewond. Wel zijn twee personen uit voorzorg nagekeken door ambulancepersoneel. Had duo had rook ingeademd. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.