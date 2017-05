Overheid niet geraakt door cyberaanval

Nederlandse overheidsinstellingen en vitale sectoren, zoals gas-, water-, en elektriciteitsvoorziening, zijn vooralsnog niet getroffen door ransomware-aanvallen, laat een woordvoerster van het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) maandag weten.

„Het is nog steeds rustig. Ook in het weekend hebben wij geen meldingen gekregen”, aldus de zegsvrouw. Het NCSC waarschuwde vrijdag dat er een grote internationale ransomware-campagne actief is. De instantie wijst erop dat mensen extra moeten opletten bij het openen van e-mail vanuit niet vertrouwde bronnen.

In het Verenigd Koninkrijk werd een groot aantal ziekenhuizen vrijdag getroffen door de cyberaanval. In Nederland was dat bij parkeerbedrijf Q-Park het geval.