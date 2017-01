Oudewater wil drugsgebruik terugdringen

Gemeente Oudewater heeft een preventiemedewerkster in de arm genomen die het drugsgebruik in kaart gaat brengen.

Dat meldde de gemeente woensdag.

Op basis van haar onderzoeksresultaten kan de gemeente nog voor de zomervakantie preventieve maatregelen nemen om het gebruik terug te dringen.

Het besluit tot nader onderzoek volgt op de uitkomsten van een rioolwateronderzoek in 2016. Daaruit bleek dat Oudewater ten opzichte van andere Utrechtse gemeenten een hoog drugsgebruik kent: vooral amfetamine (speed), maar ook mdma (xtc), cocaïne en cannabis.

Het onderzoek gaf geen antwoord op de vraag wie nu precies de gebruikers zijn, de plek waar zij drugs gebruiken en onder welke omstandigheden zij dit doen. Dat gaat de preventiemedewerkster van Jellinek de komende maanden uitzoeken. Jellinek is een Utrechtse organisatie die problemen wil voorkomen die ontstaan door alcohol, drugs, gamen en gokken.

„Mensen met zorgen over hun eigen gebruik of dat van een ander kunnen bij mij terecht voor vragen en hulp”, zegt preventiemedewerkster Irene Alberti. „Daarnaast ga ik in gesprek met bewoners, huisartsen, horeca, sportclubs, wijkagenten, jongeren en ouders.”

Op die manier probeert Alberti achter het werkelijke drugsgebruik te komen en gaat zij aanbevelingen doen om dat gebruik terug te dringen.

Wethouder Vermeij is blij met de professionele ondersteuning. Die is volgens hem hard nodig. „Er bestaat in Oudewater nog steeds een taboe op het bespreekbaar maken van drugsgebruik. Dat willen we doorbreken. Het is en blijft een gevaar voor de volksgezondheid. Samen met opvoeders, gebruikers en betrokken inwoners willen we daar in de preventieve sfeer wat aan doen.”