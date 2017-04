Oudewater herstelt theekoepel uit 1874

De theekoepel aan de Oude Hekendorperweg in Oudewater wordt in oude luister hersteld. Deze lente moet de restauratie af zijn.

De koepel werd in 1874 opgetrokken in een voormalige tuin, gelegen achter een dijk van de Hollandse IJssel. Het gebouwtje werd vroeger de ”koepel van Aelst” genoemd en is gelegen op een door sloten omgeven kunstmatig verhoogd eilandje.

De theekoepel is op een achthoekige plattegrond opgetrokken in hout en telt één bouwlaag onder een rietgedekt toelopend koepeldak met loden spits.

Acht jaar na de bouw werd het gebouwtje verplaatst naar de huidige locatie. Het optrekje was destijds bedoeld voor de plaatselijke elite die hier kon ontspannen en onder het genot van een kopje thee de Hollandsche IJssel over kon kijken.

In de loop der tijden raakte de koepel danig in verval. Tot groot verdriet van de gemeente. „Jarenlang zag het koepeltje er treurig uit”, zegt wethouder Vermeij. Door de inzet van de monumentenambtenaar en in goed overleg met de eigenaar wordt het gebouwtje nu opgeknapt. „Zodoende krijgt de omgeving weer een aantrekkelijke uitstraling. Het wordt straks een lust voor het oog, ook voor de toeristen die ’s zomers met hun bootje over de Hollandse IJssel varen.”

De opknapbeurt van de theekoepel is deel van een groter project, waarin twee gebouwen met elk zes appartementen worden gebouwd. „Die komen in een parkachtige omgeving waar het koepeltje onderdeel van is”, vertelt Rob Stekelenburg, directeur van ingenieursbureau Promad uit Oudewater. Zijn bedrijf is druk met de restauratie van de koepel. „Het riet is eraf gehaald en de houten ombouw hebben we meegenomen naar onze werkplaats. Wat nog goed was, is behouden. Waar nodig vervangen we dingen, maar wel zo dat de vorm niet wordt aangetast. De koepel was in heel slechte staat. Daardoor vergt de renovatie veel tijd.”

Beplanting

Ook de omgeving van de theekoepel krijgt een facelift. De fundering die was weggezakt en gedeeltelijk was verdwenen, wordt hersteld. Ook komt er rond het gebouwtje nieuwe beplanting. „Dan kan de koepel er weer jaren tegenaan en fonkelt het pronkjuweel net als vroeger aan de Hollandse IJssel”, zegt Stekelenburg.

De totale kosten van de opknapbeurt bedragen zo’n 250.000 euro en komen ten laste van de eigenaars en ontwikkelaars van het bouwproject. De vereniging van eigenaren van het appartementencomplex bepaalt hoe het koepeltje straks gebruikt gaat worden. Het bestemmingsplan staat alleen de functie ‘wonen’ niet toe.

Naar verwachting wordt de theekoepel in juni opgeleverd.