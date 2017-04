„Ouders Tristan kunnen zitting niet aan”

De ouders van Tristan van der V. komen niet naar de rechtbank om vragen te beantwoorden over hun zoon en het bloedbad dat hij in 2011 aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan den Rijn. Dat besluit geldt ongeacht de uitspraak dinsdag van de wrakingskamer van de rechtbank in Den Haag. Dat heeft hun advocaat Peter Knijf dinsdag laten weten. De ouders kunnen het psychisch niet aan, vertelde hij.

Een groep slachtoffers heeft de ouders van Tristan en hun verzekeringsmaatschappijen medeaansprakelijk gesteld voor de dodelijke schietpartij. De rechter oordeelde begin maart dat de ouders naar de rechtbank moeten komen om vragen over hun zoon te beantwoorden.

Die zitting stond aanvankelijk voor woensdag gepland, maar afgelopen vrijdag lieten de twee verzekeringsmaatschappijen weten de rechtbank te wraken. Zij vinden namelijk dat de rechters partijdig hebben gehandeld. De wrakingskamer doet hierover dinsdagmiddag uitspraak. Dan wordt ook duidelijk of de zaak woensdag doorgaat.