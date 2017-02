Ouderen willen rol in de SER

De ouderenorganisaties, die drie miljoen gepensioneerden vertegenwoordigen, eisen dat ze meer betrokken worden bij belangrijke onderwerpen als pensioen, wonen en zorg. Ze willen daarom een directe vertegenwoordiging in de Sociaal-Economische Raad (SER).

De SER, waarin werkgevers en werknemers zijn vertegenwoordigd, adviseert regering en parlement over het sociaal-economische beleid. In een open brief pleit de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) voor een ‘zetel’ in die raad, of in enkele belangrijke SER-commissies.

„Na de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 15 maart publiceert de Sociaal-Economische Raad naar verwachting de contouren voor een nieuw pensioenstelsel. In de kabinetsformatie zullen er zeker afspraken over gemaakt worden. Maar de kiezers hebben zich over die plannen niet kunnen uitspreken”, zegt de KNVG in de brief.

De lijsttrekkers in de Tweede Kamer moeten nog voor de verkiezingen aangeven dat de organisaties nauw betrokken zullen worden bij zaken als pensioen, wonen en zorg, vindt de KNVG. De ouderenorganisaties zijn bereid actief mee te werken aan noodzakelijke aanpassingen van het pensioenstelsel en andere beleid voor ouderen.