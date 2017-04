Oud-topman Vestia blijft voorlopig vast

Erik Staal blijft voorlopig in voorarrest. De rechter-commissaris in Rotterdam heeft donderdag beslist dat de voormalige directeur van woningcorporatie Vestia twee weken langer moet worden vastgehouden. Staal wordt verdacht van verduistering, witwassen en valsheid in geschrifte.

Justitie vermoedt dat de man die Vestia naar de rand van de financiële afgrond bracht een graai uit de kas heeft gedaan bij een stichting waar hij destijds ook bestuurder van was. Met geld van de woningcorporatie hield de stichting zich bezig met sociale woningbouw in Zuid-Afrika. De oud-bestuurder wordt ervan verdacht dat hij 1,2 miljoen euro achterover heeft gedrukt.

De 64-jarige zus van Staals ex-vrouw wordt verdacht van betrokkenheid bij de witwaspraktijken. Zij werd net als Staal maandag opgepakt, maar mocht na verhoor al gaan.