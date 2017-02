Organisaties reageren op doorrekeningen CPB

Oxfam Novib is blij met de keuze van politieke partijen om meer te investeren in internationale samenwerking. Het is nu aan politici om hun verantwoordelijkheid te nemen aan de formatietafel, aldus algemeen directeur Farah Karimi. Het Centraal Planbureau (CPB) publiceerde donderdag een analyse van de verkiezingsprogramma’s van elf partijen.

De doorrekeningen laten volgens de Oxfam Novib-baas zien dat er geen economisch argument is om de komende kabinetsperiode niet extra te investeren in de samenwerking. „Nederland ervaart volop de gevolgen van internationale onrust en wereldwijd stijgen de kosten door klimaatverandering. Als we niet reageren, zullen de toekomstige kosten niet te overzien zijn.

Natuur & Milieu zegt in een reactie op de CPB-cijfers dat vooral rechtse partijen de ogen sluiten voor de gevolgen die de verkiezingsprogramma’s hebben voor het milieu. ,,Van alle grote rechtse partijen durft alleen de VVD de milieu-impact door te laten rekenen en die impact is slecht”, aldus een woordvoerster. „Maar schrijnender zijn grote partijen als CDA en PVV die bewust hun ogen sluiten voor de effecten van hun programma’s.”

Greenpeace sluit daarbij aan. „Geen enkele politieke partij ligt op koers om de afspraken van het Klimaatakkoord uit Parijs te halen”, zegt een medewerker van de milieuorganisatie. „Het is opmerkelijk dat PvdA en SP het doel van 55 procent CO2-reductie uit hun eigen Klimaatwet niet halen. D66 en CU doen dat wel, GroenLinks komt het dichtst bij ‘Parijs’ en schiet met 61 procent zelfs over het percentage heen.”

Volgens de Woonbond willen veel partijen het mes zetten in de verhuurderheffing, maar is dat in de meeste gevallen nog te weinig om huren betaalbaar te houden. Het biedt ook niet de garantie dat er weer voldoende woningen gebouwd gaan worden. De heffing is een belasting die sociale verhuurders betalen aan het Rijk, waardoor de huren volgens de bond de laatste jaren fors zijn gestegen.