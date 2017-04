Oproep: van vakantieliefde tot echtgenoot

Voor een serie artikelen is de redactie van deze krant op zoek naar echtparen die elkaar (voor het eerst) hebben ontmoet tijdens een vakantie.

Raakte u tijdens een jongerenreis aan de praat met die leuke jongen of dat lieve meisje? Of was het op een camping dat de vlam oversloeg?

De redactie komt graag in contact met zowel jongere als oudere stellen bij wie de vakantie een cruciale rol speelde in het begin van hun relatie.

Wilt u hier iets over vertellen in de krant? Dan komen wij graag met u in contact. Mail uw contactgegevens en in enkele zinnen hoe u uw man of vrouw vond naar binnen@refdag.nl.