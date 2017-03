Oppositie en deel coalitie Reimerswaal kritisch over nieuwbouw grote kerk gg Yerseke

De ChristenUnie in Reimerswaal heeft dinsdagavond tijdens een drie uur durend, verhit debat gezegd geen vertrouwen meer te hebben in het college van B en W.

De oppositiepartij deed dat omdat het college al in 2012 afspraken met Gedeputeerde Staten van Zeeland maakte over de bouw van een nieuwe kerk voor de gereformeerde gemeente in Yerseke zonder de raad in te lichten.

Wethouder Sinke (SGP) was niet onder de indruk van de Jumelets aantijging. „Wij hebben pas zaken naar buiten gebracht toen de plannen concreet werden.”

De raad boog zich dinsdag over de bouw van de kerk die aan de Steeweg, aan de rand van Yerseke, moet verrijzen. De plannen stuiten op verzet bij omwonenden die zeggen hun uitzicht kwijt te raken. Bovendien vrezen ze voor verkeersoverlast.

De nieuwe kerk wordt met 2000 zitplaatsen een van de grootste van Nederland. De kerk krijgt zalen voor activiteiten en een ondergrondse stalling voor 700 fietsen. Bij het bedehuis komen ook een pastorie, een kosterswoning en een parkeerterrein voor 353 auto’s.

Binnen de coalitie van Reimerswaal van VVD, SGP en CDA wordt verschillend gedacht over de keuze van de locatie. Vooral de VVD is kritisch. Naar het oordeel van die partij kunnen er bij de Steeweg beter nieuwbouwwoningen worden neergezet, die Yerseke hard nodig zou hebben.

Maar de nieuwe kerk moet er komen omdat het aantal gemeenteleden nog altijd groeit, benadrukt de gereformeerde gemeente. Op dit moment behoren 2400 inwoners, ongeveer een derde van de bevolking van het mosseldorp, tot de gereformeerde gemeente. Het bestaande kerkgebouw in Yerseke biedt plaats aan 1450 kerkgangers.

Skyline

Maar de nieuwe kerk komt in landschappelijk waardevol gebied, waar deze volgens tegenstanders niet zou passen. CU-fractievoorzitter Jumelet was het felst in zijn kritiek. „Yerseke ligt ingeklemd tussen de Oosterschelde en de Yerseke Moer, maar straks is op de Steeweg het unieke uitzicht op de Yerseke Moer verdwenen. De skyline van het dorp moet in harmonie blijven met de natuur.”

Wethouder Sinke vindt dat een kwestie van beleving. „De vraag is: waar stoor je je aan, en waar stoor je je niet aan? Ik houd juist van kerken. Het is subjectief.” De bezwaarden zijn bang voor een verkeersinfarct op de Steeweg tijdens het in- en uitgaan van de kerk.

Sinke pareerde die kritiek met de aankondiging dat de Steeweg zal worden aangepakt. Niet meteen, zei hij, „eerst proberen we het gebruik van de weg door kerkgangers te ontmoedigen en hen te bewegen om andere routes te nemen.” Als dat niet lukt, zal de Steeweg zeker op de schop gaan.

Niet afzien

Scriba De Looff van de gereformeerde gemeente zag desgevraagd na de raadsvergadering geen aanleiding om van de bouw af te zien. De Looff, tevens secretaris van de bouwcommissie: „Het is goed dat er kritische vragen zijn gesteld, en ik heb veel waardering voor de evenwichtige manier waarop de wethouder die beantwoordde.”

In september hakt de raad van Reimerswaal de knoop door.