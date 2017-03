Opnieuw Women’s March in Amsterdam

Opnieuw vindt in Amsterdam zaterdag een Women’s March plaats. De organisatie verwacht duizenden vrouwen én mannen die kort voor de Tweede Kamerverkiezingen gezamenlijk oproepen te stemmen voor verdraagzaamheid en tegen haat.

De betoging begint om 13.00 uur op de Dam en eindigt naar verwachting rond 15.00 uur op het Museumplein. De initiatiefnemers willen Nederlanders inspireren woensdag naar de stembus te gaan. „Onze stem telt wel degelijk! Wij zijn voor één Nederland; voor een verenigd Nederland.” Op Facebook hadden vrijdag al meer dan 8000 mensen aangegeven dat ze erbij zijn. Hoewel de mars oorspronkelijk voor vrouwen is opgezet, is iedereen volgens de organisatie welkom.

Op 21 januari had er ook al een Women’s March plaats in Amsterdam en Den Haag, als reactie op het aantreden van Donald Trump als president van Amerika. De organisatie wil dat mensen nu weer van zich laten horen, dit keer in aanloop naar de verkiezingen in ons eigen land.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kan de betoging tot wat verkeersoverlast leiden.