Opnieuw waarschuwingsschot politie Nijmegen

De politie in Nijmegen heeft maandag een waarschuwingsschot gelost bij het aanhouden van een twintigjarige man in de wijk Zwanenveld. De politie verdenkt de man van bedreiging met een vuurwapen.

De melding van de bedreiging was zondag bij de politie binnengekomen. Toen agenten de man maandag wilden oppakken, vluchtte de verdachte te voet. De politie loste daarna een waarschuwingsschot. Kort daarna kon de man worden aangehouden.

In de nacht van zondag op maandag had de politie bij een achtervolging in Nijmegen ook al een waarschuwingsschot gelost. Agenten wilden een 23-jarige man op zijn rijgedrag aanspreken, maar de autobestuurder weigerde te stoppen. De politie besloot de man klem te rijden, maar toen agenten hem daarop wilden aanhouden, moesten ze opzij springen om niet geraakt te worden. Daarna losten agenten een schot om hem tegen te houden. De beschonken man kon toen alsnog worden gearresteerd.