Voor de tweede keer in twee dagen tijd ligt het metronetwerk in Amsterdam plat. De metrolijnen 50, 51, 53 en 54 rijden niet door een storing in het systeem, laat vervoerder GVB woensdag weten. Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren.

Maandagmiddag lag het metroverkeer in Amsterdam urenlang stil.