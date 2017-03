Opnieuw prijs voor Nobelprijswinnaar Feringa

Professor Ben Feringa is opnieuw in de prijzen gevallen. Na de Nobelprijs vorig jaar mag hij volgende maand ook de Academic Society Award van Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) in ontvangst nemen.

Feringa wint deze prijs vanwege het grote belang van zijn onderzoek en de aansprekende wijze waarop hij de verbinding weet te leggen tussen wetenschap en maatschappij.

De Groningse hoogleraar in de chemie en zijn collega’s Jean-Pierre Sauvage en James Fraser ontvingen afgelopen december vorig jaar de Nobelprijs voor Scheikunde. Zij kregen de prestigieuze onderscheiding voor hun moleculair onderzoek. Feringa was de 21e Nederlander die een Nobelprijs wint. Hij is de vierde landgenoot die de prijs wint voor scheikunde.

Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsorganisatie van ingenieurs in Nederland en heeft 20.000 leden. De prijs wordt op 19 april, de Dag van de Ingenieur, uitgereikt.