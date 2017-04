Opnieuw grote drukte op Schiphol

Het is zaterdag opnieuw erg druk op Schiphol. Op social media klagen behoorlijk wat mensen over de lange wachtrijen op de luchthaven. Er wordt gesproken van wachttijden van dik een uur. „De gekte op Schiphol” en „Schiphol is horror”, twitteren reizigers.

Volgens een woordvoerster van de luchthaven is het weer een heel drukke dag, net als vrijdag. „ We vinden het heel vervelend dat mensen lang moeten wachten. We doen ons best en werken er hard aan om alles zo goed mogelijk te laten verlopen.”

Schiphol heeft in deze periode extra mensen ingezet om te helpen.