Opnieuw bezwaren tegen Brouwerseiland

Vijf natuurorganisaties maken bezwaar tegen het plan voor de bouw van 325 vakantiehuisjes op het nog op te spuiten Brouwerseiland, in het Grevelingenmeer tussen Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee. Volgens de organisaties is dat plan slecht onderbouwd, eenzijdig beargumenteerd en zorgt het voor schade aan natuur en landschap.

Natuurmonumenten, de Zeeuwse Milieufederatie, Milieufederatie Zuid-Holland, stichting Duinbehoud en de Schouwse Natuur- en Vogelwacht betogen deze week in hun bezwaar dat de beloofde werkgelegenheid bij lange na niet gehaald zal worden. In plaats van de beloofde 515 voltijdsbanen levert het plan volgens de organisaties slechts 80 voltijdsbanen op.

Verder blokkeert het villapark op eilandjes volgens hen de mogelijkheden voor de bouw van een ecologisch noodzakelijk „doorlaatmiddel” in de Brouwersdam tussen de beide voormalige eilanden.

Verpaupering

Daarnaast wordt er volgens de organisaties geen rekening gehouden met de effecten op de bestaande recreatie. Er is risico op het ontstaan van overcapaciteit. Dat leidt volgens de bezwaarmakers tot leegstand en verpaupering van bestaande parken en jachthavens.

Ook zou het Brouwerseiland de openbare publieke toegang naar het water van de Grevelingen belemmeren. Het karakteristieke open landschap wordt volgens de organisaties aangetast door de aanleg van een 1,3 kilometer lange en bijna 10 meter hoge geluidswal. Hun bezwaar is nu gericht tegen de ontheffing die de minister heeft verleend voor het bouwen op dijken en dammen.

Volgens de organisaties zijn er in diverse procedures fouten gemaakt en is onjuiste informatie gebruikt. Mede op basis daarvan betichten ze het dagelijks bestuur van Schouwen-Duiveland van onbehoorlijk bestuur. De bezwaarmakers wijzen verder op de grote maatschappelijke weerstand tegen het plan.

De petitie ”Stop Brouwerseiland” is sinds december vorig jaar ruim 18.500 keer ondertekend. In maart protesteerden 600 personen met een menselijk lint op de Brouwersdam tegen het plan.

De eerste plannen voor de omvorming van het stukje Zeeuwse kust werden in 2010 gepresenteerd. Al vanaf het eerste ontwerp klonk er kritiek op de plannen. Zowel natuurorganisaties als omwonenden zien niets in de bouwplannen. „Brouwerseiland komt deels in beschermd natuurgebied. Als het park wordt gebouwd, dan zal dit de natuur aantasten”, zei Susanne Kuijpers van de Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland eerder.

Het plan verkeert echter in een vergevorderd stadium. De provincie Zeeland gaf in december noodzakelijke vergunningen af. De natuurorganisaties startten daarop juridische procedures.

Behalve aantasting van de natuur voorzien veel mensen dat er door de bouwplannen een ideale surfplek verdwijnt. Dat bevestigde Louis Beeke, initiatiefnemer van de petitie en het menselijk lint in maart. „Jaarlijks komen duizenden surfers speciaal deze kant op omdat de wind hier perfect is. En dan willen ze dat gaan volspuiten met zand. Absurd.”

Destijds bleek wethouder Van den Berg (VVD) van Schouwen-Duiveland niet onder de indruk van het protest. Dat „hoort erbij”, zei hij. „Dat heb je altijd met dit soort grote projecten. Ik ken genoeg ondernemers die best brood zien in de plannen. Sommige mensen zien het als concurrentie, sommigen als aanvulling. Dat heb je altijd.”

Besluit

Volgende maand neemt de gemeenteraad van Schouwen-Duiveland een besluit over Brouwerseiland. Volgens een reconstructie van de PZC tekent zich daar inmiddels een meerderheid af voor het laten doorgaan van het plan.

De Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland hoopt echter op vertraging. Kuijpers: „Voordat alle bezwaren zijn verwerkt, kunnen we zomaar een jaar verder zijn.”