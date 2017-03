De opkomst bij de Tweede Kamerverkiezingen lijkt op 78,9 procent uit te komen. Dat blijkt uit de voorlopige prognose van de Verkiezingsdienst van het ANP, op basis van 53,5 procent van de getelde stemmen.

De opkomst is daarmee flink hoger dan bij de Tweede Kamerverkiezingen in 2012, toen die 74,6 procent was.