Opknap Rijnbrug Rhenen vertraagd

De vernieuwing van de Rijnbrug bij Rhenen loopt vertraging op. Die zal niet volgend jaar worden uitgevoerd, zoals was gepland, maar op z’n vroegst over drie jaar.

Komend najaar besluiten Gedeputeerde Staten van Utrecht en Gelderland wat er met de Rijnbrug moet gebeuren, bevestigde woordvoerster Marieke Plomp van de provincie Utrecht vrijdag. Aanpassing is nodig voor een goede doorstroming op de brug en een betere bereikbaarheid van de regio. Nu staan er vrijwel dagelijks files bij de Rijnbrug.

Aanvankelijk zou een extra rijbaan met wisselende rijrichting worden aangelegd. Daarvoor zou de brug moeten worden verbreed. Bouwspecialisten achten dat zeer risicovol omdat de brug ouder is dan de levensduur van vijftig jaar.

Technisch blijkt het mogelijk om op de bestaande brugpijlers een nieuw brugdek aan te brengen met daarop een nieuw wegprofiel. Wel moeten dan één of twee pijlers worden versterkt, aldus Plomp. „De nieuwe bovenbouw roept nu de vraag op of we de wisselstrook niet zo willen aanleggen dat die breed genoeg is om op termijn tweemaal twee rijbanen mogelijk te maken. In verband met de financiën is een aanvullend besluit nodig. Daarvoor onderzoeken we ook de gevolgen voor het verkeer bij beide opties.”

Na het besluit van Gedeputeerde Staten duurt het minstens drie jaar voordat de bouw kan beginnen. Plomp: „Die tijd is nodig voor de verdere uitwerking, procedures en benodigde grondaankoop. De bouw zelf neemt ongeveer een jaar in beslag.”

Gelijktijdig wordt bekeken welke mogelijkheden er zijn voor een tweede oeververbinding tussen de Betuwe enerzijds en de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug anderzijds.

De provincie Gelderland doet verkeerskundig onderzoek naar een nieuwe weg voor het regionale verkeer tussen de afslag Dodewaard van de A15 en de omgeving van Wageningen. Een variant is een westelijke oeververbinding bij Elst met aansluiting op de A15 bij Echteld.