Ophef om struikelsteen haalt Israëlische media

De ophef in Amsterdam Oud-Zuid over gedenksteentjes in het trottoir heeft ook Israëlische media bereikt. Zo schrijven The Jerusalem Post en Haaretz er zondag over. Door de stad liggen een paar honderd van zulke gedenkstenen.

Vrijdag bleek dat bewoners met zo’n gedenksteen (10 bij 10 cm) voor de deur naar de rechter zijn gestapt om het tegeltje uit ’hun’ trottoir te krijgen. Op de zogenoemde struikelsteen staat de naam van iemand die vroeger in het huis woonde en die tijdens de Tweede Wereldoorlog is vermoord.

De huidige bewoners willen het uit de stoep verwijderd hebben, volgens Het Parool omdat ze niet voortdurend met het verleden willen worden geconfronteerd. Maar ook omdat voorbijgangers vaak blijven staan en naar het huis kijken. Het stadsdeelbestuur zit met de kwestie in zijn maag. Zondagmiddag zijn er bloemen gelegd op de tegel.

De gedenksteentjes zijn een project van de Duitse kunstenaar Gunter Demnig. Hij is al jaren bezig met zijn project Stolpersteine, om via de tegeltjes - met daarop onder meer de naam en deportatiedatum - de herinnering levend te houden aan de slachtoffers van de nazi’s. Door heel Europa zijn er al tienduizenden geplaatst.