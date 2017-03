„Opbrengst studieleenstelsel breder inzetten”

De honderden miljoenen euro’s die vrijkomen dankzij de invoering van het leenstelsel voor studenten, moeten niet alleen in de kwaliteit van het onderwijs worden gestoken. Een deel kan ook naar onderzoek en het het waardevol maken van kennis voor de maatschappij.

Dat stelt de commissie onder leiding van Wim van de Donk, commissaris van de Koning in Noord-Brabant, maandag in een evaluatie. De commissie onderzocht de toekomstige financiering en de prestatieafspraken, die in 2012 als experiment werden ingevoerd. Hogescholen en universiteiten worden daarbij afgerekend op studieprestaties.

Van de Donk veegt dat niet helemaal van tafel maar bepleit meer algemene afspraken tussen overheid en het onderwijsveld. Een nieuw orgaan moet dit gaan beoordelen.

Studenten, hogescholen en universiteiten reageren meteen kritisch op de aanbevelingen.