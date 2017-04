Op de bres voor Domela Nieuwenhuis

Het duomuseum over Heerenveen en over Ferdinand Domela Nieuwenhuis is in gevaar. De gemeente Heerenveen wil de subsidie voor het museum in de stad korten met 65.000 euro, zodat er nog een ton overblijft. Maar dan lukt het niet meer met personeel en organisatie, zegt directeur Linda Trip tegen het ANP. Inmiddels is er groot rumoer over de kwestie en is zelfs vakbond FNV in het geweer gekomen.

FNV-voorzitter Han Busker: „Als vakbeweging staan we op de schouders van de mensen die begin vorige eeuw zijn opgestaan voor betere werk- en leefomstandigheden. Daarom zeggen we: hou Domela in Heerenveen!”

Domela Nieuwenhuis was eind negentiende eeuw voorman van de revolutionaire socialisten. In 1888 werd hij voor het Friese district Schoterland in de Tweede Kamer gekozen, waar hij aan de bel trok over sociale misstanden. Later werd hij anarchist. Hij bleef bij arbeiders grote waardering genieten.

In het duomuseum zijn een bureau, een stoel, tal van geschriften en portretten van Domela Nieuwenhuis te zien. Volgens Trip vindt de gemeente dat de collectie anders en dan vooral digitaal kan worden belicht, maar zij denkt dat dat niet werkt.

Maandagavond praat de gemeenteraad over de kwestie. Trip heeft hoop op moties van de plaatselijke PvdA en van de Friese partij FNP. Volgens de PvdA moet het hele cultuurbudget omhoog, volgens de FNP moeten er nu geen drieste stappen worden gezet. Om druk op de ketel te zetten is er vanaf een uur voor de raadsvergadering een manifestatie op de stoep van het gemeentehuis. Daarbij wordt een petitie met enkele duizenden handtekeningen aangeboden.