Ook zoon Klaas Otto aangehouden

De politie heeft vrijdagmiddag de 21-jarige zoon van Klaas Otto aangehouden, een paar uur nadat de oprichter van motorclub No Surrender zelf al was opgepakt. Ook de zoon van Otto wordt verdachte van afpersing, maar volgens een politiewoordvoerder gaat het om een volledig andere zaak.

De 21-jarige werd gearresteerd op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar de familie woont. In de buurt werd ook een medeverdachte opgepakt, een 31-jarig oud-lid van No Surrender uit Zwijndrecht.

De politie zegt dat tegen het duo aangifte was gedaan, maar meer details over de zaak wil de woordvoerder nog niet kwijt.

Klaas Otto werd vrijdagochtend in alle vroegte door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. Volgens de politie heeft de voormalig voorman van No Surrender zich niet gehouden aan de voorwaarden die de rechtbank oplegde toen hij afgelopen maandag werd vrijgelaten uit de gevangenis.