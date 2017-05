Ook politie waarschuwt voor cyberaanvallen

De politie waarschuwt dat mensen alert moeten zijn op cyberaanvallen als ze maandag bij de start van een nieuwe werkweek op het werk of thuis hun computer weer aanzetten.

Sinds afgelopen vrijdag zijn tienduizenden computers in tientallen landen getroffen door gijzelsoftware. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) gaf hier toen al een waarschuwing voor af. De politie adviseert consumenten en bedrijven zich tegen ransomware te wapenen door updates direct te installeren, antivirusprogramma’s te gebruiken en back-ups te maken van de gegevens op de computers.

Voor het ontsleutelen van de systemen en bestanden wordt geld gevraagd, maar de politie raadt mensen ten zeerste af om te betalen. „Hiermee wordt deze criminaliteit gefinancierd en in stand gehouden. Het is allerminst zeker of betaling leidt tot het vrijgeven van de bestanden”, aldus de politie.