Ook Nederland viert jaar van de Haan

Chinezen over de hele wereld vieren zaterdag het aanbreken van het jaar van de Haan. Ook in Nederland wordt het Chinees nieuwjaar gevierd. Traditionele elementen zijn vuurwerk en een leeuwen- of drakendans, waarmee boze geesten worden verdreven.

In Den Haag begint de viering om 11.30 uur met een vuurwerk op het Spuiplein. Daarna is er een openingsceremonie in het stadhuis. De ambassadeur van China brengt daar volgens de traditie de leeuwen tot leven door hun ogen rood te verven. Vervolgens zijn er draken- en leeuwendansen op verschillende plaatsen in de stad, er is Chinese muziek en op het Rabbijn Maarsenplein is een Chinese nieuwjaarsmarkt.

Amsterdam staat drie dagen in het teken van Chinees nieuwjaar. Bij de Chinese tempel op de Zeedijk wordt zaterdag een leeuwendans gehouden. Zondag zijn er Chinese festiviteiten op de Dam, waaronder een draken- en leeuwendans en vuurwerk. Maandag is er een leeuwendans op het Leidseplein.

In Rotterdam wordt zaterdagmiddag een leeuwenparade met vuurwerk gehouden vanaf de ’s-Gravendijkwal. Ook zijn in de stad manshoge hanenbeelden neergezet ter ere van het jaar van de Haan.