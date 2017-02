Onzekerheid of dealer flakka bij zich had

De politie Nijmegen-Zuid heeft dinsdag iets te enthousiast gemeld dat ze de eerste dealer in de zombiedrug’ flakka had opgepakt. De dealer zit wel vast, maar het is nog volkomen onzeker of hij flakka bij zich had.

„Vanmiddag hadden we als politie Nijmegen-Zuid de ‘primeur’ om de eerste dealer van deze drug aan te houden”, liet de lokale politie-eenheid dinsdag op Facebook weten.

Te voorbarig, blijkt woensdag na een toelichting van een zegsman van de politie Oost-Nederland. „Er zijn nog te veel onzekerheden. In zaken zoals deze moet eerst worden onderzocht om welke stof het gaat. Dat doet het Nederlands Forensisch Instituut”, legt de woordvoerder uit. Het duurt nog zeker twee weken voordat de uitslag binnen is.

Zijn Nijmeegse collega’s hadden het bericht de wereld ingestuurd na een tip van onderzoeksjournalist Alberto Stegeman. „Die heeft in een gesprek flakka genoemd en dat is kennelijk overgenomen”, aldus de zegsman.

Gebruikers van flakka raken vaak ten prooi aan waanzin en voelen zich onkwetsbaar.