Ontsnapte gevangene nog steeds op de vlucht

De gevangene die woensdag ontsnapte tijdens ziekenhuisbezoek in Rotterdam is nog steeds op de vlucht. De vuurwapengevaarlijke Elias Adahchour (24) nam de benen vanuit het Sint Franciscus Gasthuis in het noorden van Rotterdam, waar hij voor behandeling naartoe was gebracht.

Volgens de politie is de man vanaf het ziekenhuis in zuidelijke richting, dus naar de binnenstad van Rotterdam gevlucht. Rond 16.00 uur is hij voor het laatst gezien op de Gordelweg, die parallel loopt aan de A20. Het Franciscus Gasthuis staat aan de andere kant van die snelweg.

De begeleiders van Adahchour hebben nog twee waarschuwingsschoten gelost om hem tegen te houden.

De voortvluchtige wordt verdacht van twee schietpartijen, op 4 en 9 december. Daarbij vielen meerdere gewonden. De politie heeft naam en foto van hem verspreid.