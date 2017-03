Ontsleutelde berichten helpen OM in drugszaak

In een grote drugszaak met zeven verdachten rond een drugslaboratorium in Stevensbeek (Noord-Brabant) profiteert het Openbaar Ministerie (OM) van de ontsleuteling van afgeschermd berichtenverkeer met speciale telefoons. Meerdere verdachten maakten gebruik van de speciale telefoons en stuurden elkaar nietsverhullende berichten, werd vrijdag duidelijk bij het begin van de strafzaak.

Een week geleden maakte het OM bekend dat het was gelukt op 36 miljoen versleutelde berichten op de servers van het Nederlandse bedrijf Ennetcom te kraken. De berichten werden verstuurd met speciale telefoons die veel worden gebruikt door criminelen.

De rechtbank in Den Bosch citeerde vrijdagochtend uit een grote hoeveelheid berichten die een 32-jarige Venlose verdachte met zijn PGP (Pretty Good Privacy) BlackBerry verstuurde naar zijn halfbroer en medeverdachte. In de veronderstelling dat hij veilig kon communiceren was de man uit Venlo in zijn berichten uitermate openhartig over de details van het drugsproductieproces.

Een van de advocaten vertelde vrijdag dat de gegevens uit de gekraakte berichten al enige maanden geleden zijn toegevoegd aan het strafdossier.

De drugszaak draait om een drugslab dat in oktober 2015 werd opgerold. De verdachten werden opgespoord tijdens de grote operatie Trefpunt tegen drugscriminaliteit in het zuiden van Nederland. Bekendste verdachte is de zeventigjarige Tonny van D. De Rotterdammer speelde in de jaren negentig een hoofdrol in de xtc-productie in Nederland.