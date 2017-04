Ontruiming flatgebouw bij brand in Venlo

De brandweer is donderdag rond het middaguur begonnen met de evacuatie van bewoners uit een flatgebouw in Venlo. Op de tweede verdieping van het appartementencomplex aan de Via Crescendo brak rond het middaguur brand uit in een van de woningen. Een persoon is nog vermist.

Door de brand was er in het trappenhuis een grote rookontwikkeling, zei een woordvoerder van de brandweer. Rond 12.20 uur was nog een persoon vermist, aldus deze woordvoerder.

De oorzaak van de brand is niet bekend. De brandweer heeft groot alarm geslagen en bestrijdt het vuur met groot materieel.