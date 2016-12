Ontruiming Amstelveen beëindigd na vondst lek

In Amstelveen is in de nacht van donderdag op vrijdag enkel uren een tiental woningen op de Meander ontruimd geweest. De tegels op de stoep bleken woensdagavond ineens heel warm te zijn. Na onderzoek ter plaatse bleek een scheurtje in het isolatiemateriaal van de stadsverwarming de oorzaak van de opwarming.

Uit voorzorg waren tien woningen in de nabijgelegen flat ontruimd. Zeven personen waren opgevangen op het politiebureau. Zij konden weer naar huis, nadat de brandweer had vastgesteld dat er geen gevaar was.