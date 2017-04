Ontmantelen groot drugslab gaat dagen duren

De politie heeft dinsdag in het Gelderse Terborg een „uitzonderlijk groot” drugslab ontdekt. Specialisten van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) van de politie verwachten nog enkele dagen bezig te zijn met het veilig opruimen van het lab en een grote hoeveelheid grondstoffen voor synthetische drugs.

In totaal heeft de politie acht verdachten opgepakt. Ze komen uit Griesbeek, Arnhem, Doetinchem en Gennep en zijn tussen de 28 en 56 jaar. Vijf van hen waren aanwezig in de loods waar het drugslab werd gevonden. De drie anderen werden opgepakt in Griesbeek, waar de politie in een bedrijfspand ook nog een wietkwekerij met zo’n vierhonderd planten aantrof.

De recherche deed al langer onderzoek naar de verdachten.