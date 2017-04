Ongewone april was kouder dan maart

De gemiddelde temperatuur in de maand april lag lager dan de maand ervoor. Waar de zeldzaam zachte maand maart het kwik gemiddeld deed stijgen naar 8,6 graden, was het in april slechts 8,5 graden, meldt Weeronline vrijdag.

Normaal is het in april gemiddeld twee graden warmer dan in maart, namelijk 9,2 tegen 7,2 graden. Het is pas de achtste keer in ruim honderd jaar dat dit is voorgekomen. De laatste keer was twintig jaar geleden, in 1997.

In gemiddelde jaren warmt de lucht in april flink op, maar afgelopen maand gebeurde het omgekeerde. Eind maart wees het kwik nog recordtemperaturen van 24 graden aan en de eerste helft van april verliep ook warmer dan normaal.

Rond Pasen kwam de klad erin. De temperatuur kwam nauwelijks nog boven de 10 graden. Ondanks de kou deed de zon deed wel van zich spreken. Die scheen in april gemiddeld tien uur meer dan gemiddeld. De hoeveelheid neerslag lag met 26 millimeter ruim onder het langjarig gemiddelde van 44.