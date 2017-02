Onderzoek: oorlogsgraven Javazee echt weg

Drie Nederlandse oorlogschepen die op de bodem van de Javazee het oorlogsgraf vormden voor honderden opvarenden zijn met zekerheid verdwenen. Nederlandse en Indonesische experts hebben vastgesteld dat op de goede plek naar de wrakken is gezocht en dat sprake is geweest van bergingsoperaties.

In november werd bekend dat de wrakken van de kruisers De Ruyter en Java en een groot deel van de torpedobootjager Kortenaer er waarschijnlijk niet meer waren. Dit tot ontzetting van nabestaanden. De schepen vergingen deze maand 75 jaar geleden tijdens de Slag in de Javazee met Japan.

De laatste bevindingen zijn maandag aangeboden aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) die een bezoek brengt aan Indonesië. Het is nog niet bekend wat er precies is gebeurd en wie de schepen heeft geborgen. In hun rapport adviseren de onderzoekers nader onderzoek te doen.

Indonesië en Nederland hebben verder afgesproken nauwer te zullen samenwerken, om maritiem erfgoed samen te beschermen.