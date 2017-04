Onderzoek naar doodsoorzaak Eindhovenaar

De politie is een onderzoek gestart naar de doodsoorzaak van een 35-jarige Eindhovenaar. De man was vrijdagavond in zijn woning onwel geworden. Hij overleed later die avond in het ziekenhuis.

Volgens de politie zijn er vooralsnog geen signalen die wijzen op een misdrijf, maar moet er wel onderzoek worden gegaan om vast te stellen hoe de man is overleden. In het huis aan de Passerstraat vonden agenten spullen om een hennepkwekerij aan te leggen. Ook lag er een onbekende hoeveelheid verdovende middelen in de woning die nog getest en gewogen moeten worden. Het lichaam van het slachtoffer is in beslag genomen voor verder onderzoek.