OM wil Otto vervolgen voor beïnvloeding

Justitie wil oprichter en voormalig No Surrender-baas Klaas Otto en diens rechterhand Janus de V. ook vervolgen voor het beïnvloeden van getuigen en voor een nieuwe afpersing. Dat heeft de officier van justitie dinsdag aangekondigd in de rechtbank in Breda.

„Het is zeer reëel dat we de verdachten gaan dagvaarden voor deze feiten”, zei de officier, die aangaf dat de politie nog volop met het onderzoek bezig is.

Oprichter en voormalig No Surrender-baas Klaas Otto kwam drie weken geleden vrij uit voorarrest, maar werd een week later weer opgepakt nadat hij contact had gehad met De V., terwijl hem dat was verboden. Otto zou bovendien hebben geprobeerd getuigen te bewegen een gunstige verklaring over hem af te leggen. Op zo’n feit staat maximaal vier jaar celstraf.

Otto zat al vast op verdenkingen van verschillende afpersingen en witwassen.