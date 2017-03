OM wil ‘IKEA-proef’ in zaak-Nicole

Het Openbaar Ministerie wil een zogenoemde IKEA-proef houden in de zaak over de verkrachting van en doodslag op Nicole van den Hurk (15) in 1995. De aanklager zei vrijdag bij het hof in Den Bosch te willen laten onderzoeken hoe lang een schaamhaar op de jas van het meisje kon blijven hangen.

Bij een IKEA-proef wordt een bepaalde handeling honderden keren herhaald om te zien wat het gevolg is. Op die manier test de meubelgigant de stevigheid van bijvoorbeeld ladekasten. Vrijdag was de eerste zitting in het hoger beroep. Verdachte Jos de G. was niet aanwezig. Bij de inhoudelijke behandeling zal hij er wel zijn. Nu is dat „niet nodig”, aldus zijn advocaat.

Nicole verdween 6 oktober 1995. Haar lichaam werd zes weken later teruggevonden in bossen bij het Brabantse Lierop. Tbs’er De G. werd pas in 2014 gepakt, na een toevallige dna-match.