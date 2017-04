OM wil dik 2 miljoen van ‘Maseratiman’ Möllenkamp

Voormalig Rochdale-baas en ‘Maseratiman’ Hubert Möllenkamp moet van alle giften die hij als topman van de Amsterdamse woningcorporatie aannam ruim 2,3 miljoen euro terugbetalen aan de staat. Dit wil het Openbaar Ministerie (OM), bleek donderdag voor de rechtbank in Amsterdam.

De 67-jarige Möllekamp, zelf afwezig, werd eind maart in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en drie maanden gevangenisstraf. Volgens het gerechtshof heeft hij zich onder meer schuldig gemaakt aan het aannemen van steekpenningen, witwassen en meineed. De rechtbank in Amsterdam legde hem daarvoor in eerste aanleg 2,5 jaar cel op. Zowel Möllenkamp als het OM was tegen dit vonnis in hoger beroep gegaan.