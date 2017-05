OM: in januari start proces Holleeder

Het Openbaar Ministerie (OM) wil in januari komend jaar van start met het inhoudelijke strafproces tegen Willem Holleeder. Dit zei de officier van justitie maandagmorgen tijdens de elfde zogenoemde pro forma-zitting in de zaak tegen de Amsterdamse ‘topcrimineel’. Volgens hem zijn de vorderingen dusdanig, dat januari 2018 een haalbare datum is.

De verdediging van Holleeder noemt dat ‘ambitieus’. Het strafdossier heeft inmiddels zo’n omvang gekregen dat het digitaliseren van alle documenten naar schatting nog een half jaar duurt. „We hopen dat het OM voldoende capaciteit kan vrijmaken”, aldus advocaat Robert Malewicz.

Het OM vervolgt Holleeder voor zijn vermeende betrokkenheid bij een reeks afrekeningen, waaronder de liquidaties van mede-Heineken-ontvoerder Cor van Hout en vastgoedmagnaat Willem Endstra. Vorig jaar kwam daar een aanklacht voor het beramen van de moord op zijn zussen Astrid en Sonja en misdaadverslaggever Peter R. de Vries bij.