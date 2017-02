OM in beroep in zaak schieten op Bandidos

Het Openbaar Ministerie (OM) tekent hoger beroep aan tegen de uitspraak van de rechtbank in Maastricht over de schietpartij in bikercafé Dug Out in Sittard.

Voormalig president Theo van M. van motorclub de Red Devils schoot op 7 mei 2015 vanuit café Dug Out in Sittard op een groep van motorclub Bandidos. Die mishandelden op dat moment bij de kroeg enkele leden van de Red Devils. De rechtbank sprak van noodweerexces en legde de 56-jarige man geen straf op.

Het OM is het daarmee niet eens en gaat in beroep. Het OM had voor de rechtbank vier jaar geëist.