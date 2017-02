OM: Bijna 11 jaar cel webcamafperser Aydin C.

De 38-jarige Aydin C. uit Tilburg moet van het Openbaar Ministerie (OM) voor aanranding en afpersing via de webcam tien jaar en acht maanden de cel in. Voor de rechtbank in Amsterdam spraken de aanklaagsters donderdagochtend van „een geraffineerde, manipulatieve man”, die zich toelegde op „seksuele machtsuitoefening” en „levens letterlijk kapot heeft gemaakt”.

C. zou onder meer 34 minderjarige meisjes en vijf homoseksuele mannen hebben afgeperst nadat hij ze eerst tot seksuele handelingen voor de webcam had verleid. Hij is daarnaast beschuldigd van productie, bezit en verspreiding van kinderporno, oplichting, identiteitsfraude, computervredebreuk en drugsbezit.