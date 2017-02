OM: 5 jaar cel voor ‘steenrijke’ Amerikaan

Tegen een 53-jarige Amerikaan die een spoor van onbetaalde rekeningen achterliet, is woensdag in de rechtbank in Zwolle vijf jaar cel geëist. Hij deed zich voor als beheerder van een miljoenenfonds, maar is volgens het Openbaar Ministerie slechts een armlastige fraudeur die de Amerikaanse en Duitse justitie achter zich aan heeft.

De 53-jarige David M.T. wist dure hotelkamers en onder meer een skybox in de Amsterdam ArenA te huren zonder ooit een cent te betalen. Ondernemers en banken imponeerde hij volgens het OM met vele bodyguards, advocaten en notarissen. Hij wist tonnen los te peuteren en als onderpand gaf hij obligaties van een fonds van honderden miljoenen, dat later leeg bleek te zijn. Zijn failliete onderneming liet een schuld van 1,3 miljoen euro achter.

Justitie in Duitsland onderzoekt zijn fonds. T. liep tegen de lamp toen hij met veel machtsvertoon in april 2015 met zijn bewakers een ING-filiaal in Amsterdam binnenstapte om een stempel van de bank op een bankgarantie van 40 miljoen dollar te krijgen. De papieren bleken vervalst, aldus het OM. T. leidde lang een luxueus leven in ons land, zei de officier van justitie. „Drank, een limousine met chauffeur, cocaïne, hotelovernachtingen, skyboxen: het kon niet op.” Strafverzwarend is volgens de officier dat T. in België voor soortgelijke feiten is veroordeeld.

De man zegt onschuldig te zijn. Hij was van plan alles terug te betalen. Donderdag wordt de zaak vervolgd. De rechtbank trekt er drie dagen voor uit.