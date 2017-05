‘Oliemannetje’ neemt afscheid van Drenthe

De met een hoop rumoer afgetreden commissaris van de Koning in Drenthe Jacques Tichelaar neemt maandagmiddag in Fluitenberg officieel afscheid van de provincie, die hem daar een receptie aanbiedt. Tichelaar gaf dit voorjaar de pijp aan Maarten nadat zijn integriteit ter discussie was komen te staan en de PvdA’er onvoldoende vertrouwen in zijn persoon meer zag.

Dat gebeurde na publicaties over onder meer het naar voren schuiven van zijn schoonzus voor een opdracht van de provincie. Het was dit voorjaar niet voor het eerst dat er commotie was om Tichelaar, die ook wel ‘oliemannetje’ wordt genoemd omdat hij zo knap kan bemiddelen. Vier jaar ervoor had er een enigszins vergelijkbaar akkefietje gespeeld, toen hij zich bemoeide met een zakelijk conflict tussen de gemeente Coevorden en een familielid.

Ook door zijn privéleven maakte hij de tongen los. Hij scheidde om Koosje. Dat hij het oog had laten vallen op deze dame, kwam volgens de overlevering aan het licht toen hij tijdens een dienstreis naar China een panda naar haar noemde.

Tichelaar was commissaris van de Koning in Drenthe sinds 2009. Hij maakte zich sterk voor verloskundige zorg, de rechtbanken, werkgelegenheid en het behoud van het gevangenisdorp Veenhuizen.

Eerder was hij voorzitter van de onderwijsbond AOb. Voor de PvdA zat hij van 2002 tot 2009 in de Kamer.