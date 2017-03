Officieel welkom voor president Argentinië

Koning Willem-Alexander heeft maandagmorgen op de Dam in Amsterdam de Argentijnse president Mauricio Macri officieel welkom geheten. Macri is met zijn vrouw Juliana Awada voor een tweedaags staatsbezoek in Nederland. Het presidentspaar was zaterdag al aangekomen en logeerde afgelopen nacht al in het Koninklijk Paleis.

Koning en president inspecteerden na het spelen van de volksliederen de erewacht die voor het paleis stond opgesteld. Later op de ochtend legt Macri ook een krans bij het nationaal monument.

Aan beide kanten van de Dam bevonden zich Argentijnse demonstranten. Eén groep scandeerde steun voor de president, aan de andere kant waren tegenstanders die hun ongenoegen uitten onder de noemer ‘Macri no grata’, Macri is ongewenst.