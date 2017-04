Offensief Amsterdamse binnenstad slaat aan

De inzet van extra handhavers en agenten in de Amsterdamse binnenstad lijkt zijn vruchten af te werpen. In de eerste drie maanden van het zogeheten Binnenstad Offensief daalde het aantal straatroven en waren minder mensen de dupe van zakkenrollerij. Ook hebben flink meer drugsdealers een verwijderingsbevel gekregen, waardoor ze voor langere tijd niet welkom zijn in het centrum van de hoofdstad.

De aanpak zou in principe tot 1 juni duren, maar zoals het er nu naar uitziet, wordt het offensief verlengd tot na de zomermaanden. Aanleiding hiervoor is de grote drukte in de stad en de daarmee gepaard gaande overlast en criminaliteit. De gemeente werkt verder aan maatregelen voor de langere termijn om de negatieve effecten van drukte tegen te gaan.