Nu al files in Frankrijk richting pistes

In Frankrijk staan nu al files richting de wintersportgebieden. Op de A43 tussen Lyon en Val Thorens is het verkeer zaterdagochtend rond 08.30 uur al over meer dan 40 kilometer vastgelopen. De vertraging loopt op tot twee uur. Dat meldt de VerkeersInformatieDienst (VID).

De VID verwacht zaterdagmiddag rond 13 uur een filepiek. Er staat dan in de Franse Alpen 150 tot 200 kilometer file richting de pistes. In Duitsland en Oostenrijk valt de drukte nu nog mee.

Dit weekend is de voorjaarsvakantie begonnen in het noorden van het land. Zo’n 400.000 Nederlanders reizen dit weekend af naar de sneeuw in Oostenrijk, Frankrijk, Duitsland en Zwitserland. In de regio’s midden en zuid begint de voorjaarsvakantie volgend weekend.