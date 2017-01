NS voor rechter om overvolle treinen

ConsumentenClaim wil via de rechter compensatie afdwingen voor treinreizigers die last hebben gehad van overvolle treinen. Het bedrijf, gespecialiseerd in massaclaims, heeft de Nederlandse Spoorwegen voor de rechter gedaagd.

ConsumentenClaim zegt namens meer dan 10.000 treinreizigers op te treden. De gang naar de rechter wordt gemaakt omdat gesprekken met de NS geen oplossing brachten, zegt directeur Stef Smit. Treinreizigers hebben volgens hem niet de service en het comfort gekregen waarvoor zij betalen. Hij wil dat de gedupeerde reizigers een deel van hun reiskosten terugkrijgen. Bij de NS zeggen ze ervan te schrikken „dat we in Nederland zo met elkaar omgaan”. „Dit soort Amerikaanse toestanden helpt de reiziger niet”, reageert het bedrijf op de ontvangen dagvaarding.

De organisatie inventariseerde in november 2016 op het intercity-traject van Utrecht naar Amsterdam-Zuid hoe vol de treinen zaten. Veel mensen (45 procent) bleken langer dan een kwartier te moeten staan en soms konden reizigers niet instappen omdat de trein al vol was. Omdat er in de intercity’s geen handgrepen zitten waaraan mensen zich kunnen vasthouden, kwamen er ook volgens ConsumentenClaim ook onveilige situaties voor.

„NS vindt het maken van winst kennelijk belangrijker dan het behoorlijk vervoeren van haar reizigers. Een andere conclusie kan ik niet trekken”, zegt Smit. Volgens hem wist de NS al in 2014 dat er in de periode 2015-2017 een tekort aan treinen zou zijn, maar is er onvoldoende gedaan om het materieeltekort op te vangen.

Staan in de spits is vervelend, maar we werken er keihard aan, reageert een NS-zegsman. Zo zijn oude dubbeldekstreinen opnieuw ingezet en werden in 2014 met spoed 58 nieuwe sprinters besteld. Daarvan rijden er inmiddels 26. Later dit jaar moeten ze alle 58 inzetbaar zijn.

Door de aantrekkende economie wordt het steeds drukker op de weg, maar ook in de trein, is de boodschap van de NS. „Een vervoersbewijs biedt dan ook geen garantie op een zitplaats. Staan in de spits hoort er in het drukke Nederland helaas bij. We zijn daar heel eerlijk in: Dat zal ook altijd zo blijven.”