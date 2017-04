NS gaat weekendtreinen verlengen

NS gaat vanaf het paasweekend de weekendtreinen op enkele belangrijke verbindingen verlengen. Vooralsnog gaat het om twee routes, die tussen Randstad - Twente en Randstad - Groningen. Het ligt in de planning om weekendtreinen op meer trajecten te verlengen, aldus de NS.

Volgens een woordvoerder was het aantal reizigers in de weekends „de laatste maanden hoger dan verwacht”. De NS streeft ernaar om alle mensen een zitplaats te bieden. Het aantal rijtuigen in de weekends zal daarom worden verdubbeld, van drie naar zes of van vier naar zeven of acht stuks.

De eerste verlengde treinen vertrekken zaterdagochtend. Omdat het paasweekend tot en met maandag duurt, vertrekt de laatste trein die avond om 20.53 uur vanaf Rotterdam naar Enschede.