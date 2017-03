Noordbrabants Museum investeert na topjaar

Het Noordbrabants Museum in Den Bosch gaat de volledige opbrengst van het topjaar 2016 investeren om structureel meer bezoekers te trekken. Volgens de plannen is het de bedoeling om tweejaarlijks een tentoonstelling te organiseren over de wereldberoemde Brabantse schilders Jeroen Bosch en Vincent van Gogh. Het museum gaat bovendien op zoek naar topstukken om de collectie mee uit te breiden.

Het Noordbrabants Museum beleefde een historisch goed jaar door een overzichtstentoonstelling van het oeuvre van Jeroen Bosch. De tentoonstelling kreeg wereldwijd aandacht en trok meer dan een half miljoen bezoekers.

Directeur Charles de Mooij legde donderdag uit dat de winst is uitgekomen op 2,4 miljoen euro. De provincie Noord-Brabant heeft recht op een uitkering van ruim 6 ton, maar besloot deze week dat bedrag ook ter beschikking te stellen om te investeren. Er ontstaat zo een fonds met in totaal 3 miljoen euro.

„We willen blijvend aandacht besteden aan Jeroen Bosch en Vincent van Gogh”, aldus de museumdirecteur in een nadere toelichting. Hij benadrukte dat het zeker niet de bedoeling is om tweejaarlijks een kaskraker te organiseren zoals in 2016. Het museum heeft evenmin de pretentie dat het kan concurreren met het Van Gogh Museum, zei hij.

Sinds de heropening na een verbouwing in 2013 had het museum jaarlijks gemiddeld ruim 120.000 bezoekers. Het streven is om dat aantal structureel op te krikken naar 200.000.